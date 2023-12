Il giornalista e corrispondente da New York Massimo Basile ha espresso sul suo profilo Twitter le sue impressioni sulla vittoria della Fiorentina contro il Torino: “La squadra viola dà la sensazione di segnare anche quando non tira mai. E questo significa convinzione di farcela, prima o poi. Lo pensavo anch'io, seduto pigramente davanti alla tv. Tre uno a zero di fila non sono casuali. Lo stadio pieno significa che sotto le feste bisogna giocare, perché la gente ha voglia di calcio”.

La crescita dei portieri con Savorani, le necessità dal mercato

E sul mercato e i miglioramenti del portiere Pietro Terracciano da quando è arrivato in viola il preparatore Marco Savorani ha aggiunto: “Vado controcorrente e dico: se non arriveranno big nei ruoli che ci servono, meglio nessuno. Ma allora prendiamo altri due Savorani: uno per gli esterni e uno per l'attacco. Se faranno il lavoro che ha fatto con Terracciano, siamo a posto così. Graziani imparò a stoppare di petto a trent'anni. Per me tutti i giocatori sono migliorabili”.