Immobile e un ostacolo che lo separa ancora da Bologna ma che lo avrebbe reso complicato anche per la Fiorentina

I due nomi d'esperienza sul mercato dell'attacco erano Edin Dzeko e Ciro Immobile: la Fiorentina ha scelto il primo, per il tasso qualitativo ma anche per costi inferiori a livello di pretese. Se il bosniaco si è “accontentato” di 1,8 milioni per il contratto annuale che siglerà, il collega attualmente ne guadagna 6,5 al Besiktas: un dettaglio non banale e che rallenta il suo arrivo a Bologna. Un problema se non altro, non più del club viola.