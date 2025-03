Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno di Moise Kean e della stagione della Fiorentina fino a questo momento. Questo il pensiero del giornalista e tifoso viola: “Kean è un uragano e cresce esponenzialmente di partita in partita. Scommetto che il prossimo anno sarà ancora a Firenze, perché lui sa bene che il suo segreto è questa piazza. Non è cresciuto qui, lui la sua storia l'ha già vissuta anche altrove. Non ho paura di quello che può accadere con lui, godiamoci il presente. Secondo me in prospettiva è più forte di Vlahovic. Al momento sicuramente lo è”.

E su Palladino: “Serve pazienza. E' arrivato a Firenze che non aveva molta esperienza e lui stesso ha ammesso di star imparando tante cose qui. Ha trovato la strada giusta con il 3-5-2, speriamo nella continuità e vediamo le prossime due partite. Era difficile stare al passo di Italiano qui a Firenze”.