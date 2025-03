A Radio Bruno ha parlato il fratello di Moise Kean, Giovanni, parlando anche del futuro dell'attaccante della Fiorentina e del passato in bianconero. Queste le sue parole: "A Firenze si trova bene. Moise è una persona riservata, poche volte si apre alle persone o si fa vedere in città. A Torino stava sempre in casa con amici, a Firenze invece già esce di più, sente il calore delle persone. Poi ripeto, ora è tutto bello perché va bene. E' un dare e un ricevere. Sta proprio bene. Se a Torino qualcuno si sta mangiando le mani? Problemi loro. Stavo cercando la parola giusta per non dire ”cazzi loro".

E ancora: “Adesso pensiamo solo a Firenze. Ogni tanto a battuta gli dico: ”Ma il prossimo anno che facciamo?". Ma lui pensa solo alla Fiorentina, vuole andare in Champions e vuole fare la storia qui. Poi è ovvio, quando fai bene le proposte arrivano. E' normale. Però non pensiamo sinceramente ad andare via adesso. Vuole fare bene qua, poi quello che viene viene".