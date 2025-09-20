La quadra del centrocampo ancora non è stata trovata e contro il Como Pioli cercherà soluzioni nuove, prendendo spunto dal finale dell'ultimo match e quindi anche da chi è subentrato: su tutti Jacopo Fazzini, uno dei più acclamati per quel poco che ha potuto far vedere negli spezzoni concessi. Il palo con azione spettacolare con il Polissya e il buon impatto di sabato scorso, dove ha giocato l'ultima mezz'ora. Basterà per convincere il tecnico a dargli una maglia da titolare?

Fin qui Fazzini ha interpretato un po' il Robbiati dell'attuale Fiorentina, il subentrante ‘di lusso’, assimilabile ai titolari ma l'equivoco resta un po' la sua posizione, tra mezz'ala e trequartista. Intanto se Nicolussi farà spostare Fagioli da una parte, dall'altro lato il ballottaggio che si prospetta è tra Sohm e Mandragora, due calciatori pagati molto bene dalla società viola ma che il proprio impatto stanno ancora cercando di imporlo.