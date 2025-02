A commentare la vittoria della Fiorentina ai danni dell'Inter c'è anche Lorenzo Minotti, ex calciatore e commentatore tecnico. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “A Sky l'abbiamo definita la serata perfetta. E secondo me c'era qualcosa di magico nella Fiorentina, c'entra Edoardo. E poi contro l'Inter, che in campionato non perdeva dal derby di andata… la dice lunga il fatto che è una delle peggiori sconfitte per Simone Inzaghi da quando allena i nerazzurri”.

“Kean? Incredibile, fa reparto da solo. L'unico problema sarà…”

Su Kean: “Sarò onesto, io non ero molto convinto su di lui. Adesso però fa reparto da solo, è incredibile. Interessante cercare di capire come è stato possibile che si sia sbloccato così. Segna in tutti modi ed è imprevedibile per tutte le difese. L'unico problema sarà rimanere su questo livello”.

“Gruppo unito fin dall'inizio, episodi come quello di Bove restano”

Sugli esuberi: “Non credo che il problema della Fiorentina fossero quelli che hanno lasciato, scontenti. Penso, piuttosto, che episodi gravi come quello di Bove sono pesanti e rimangono nella mente. Questo gruppo è sempre stato unito, fin dall'inizio”.