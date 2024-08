La Nazione: Il centrocampo adesso respira Rebus Amrabat

Due pagine stamani nell'inserto sportivo de La Nazione tutte sulla Fiorentina.

Pagina 10

Apertura dedicata a: “L’estate (e i voti) dei volti nuovi Movimenti e gol: sì, è bomber Kean Pongracic può studiare da leader”. Sottotitolo: “Palladino ha deciso di dare all’ex juventino una posizione definitiva. Il difensore? Ha la linea a tre nel dna Applausi a Colpani che porta qualità, idee e finalizzazione. Da scoprire il dopo infortunio del portiere De Gea”.

Pagina 11

Sul mercato: “Ecco Richardson Il centrocampo adesso respira Rebus Amrabat”. Sottotitolo: “Pradè attende notizie da Genova per Gudmundsson Poi il via libera per la cessione di Gonzalez alla Juve”. In chiusura: “I dubbi di Palladino in vista del debutto a Parma Da De Gea a Sottil, adesso è l’ora delle scelte”.