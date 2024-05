L'ex portiere della Fiorentina, Enrico Albertosi, ha parlato al Corriere dello Sport-Stadio parlando, tra gli altri temi, anche della partita tra i viola e l'Olympiakos in finale di Conference League.

"La Fiorentina le qualità le ha tutte per imporsi sull'Olympiakos che giocherà praticamente in casa. - ha detto - Ma i calciatori di Italiano hanno dimostrato di non avere problemi a disputare le gare che contano lontano da Firenze, esaltandosi spesso in un ambiente caldo se non ostile. Bruges è un esempio, anche se continuo a non capire questa differenza di rendimento tra primo e secondo tempo”.

E su Terracciano: “Faccio fatica a leggere tante critiche nei suoi confronti. Il portiere non deve mettersi in mostra. Il portiere deve parare il parabile, l’imparabile non lo chiede nessuno ed è solo quello che distingue un grande portiere da un portiere normale. Terracciano il suo lo fa sempre e mi sembra che in più occasioni abbia parato l’imparabile: proprio a Bruges è stato bravissimo a salvare il risultato e forse la qualificazione. E non è la prima volta”.