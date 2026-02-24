Galbiati: “Il Pisa nel primo tempo sembrava una squadretta da oratorio. La Fiorentina si è tenuta troppo i tre punti nello zaino”

Intervenuto nel dopo gara di Fiorentina-Pisa, l’ex difensore viola Roberto Galbiati, ha analizzato a Toscana TV alcune tematiche della pesantissima vittoria della squadra di Vanoli contro quella di Hijlemark.

‘Si doveva cercare con più convinzione il secondo gol’

“La Fiorentina si fa sempre impaurire nel finale. La squadra viola ha giocato un primo tempo in cui il Pisa sembrava una squadretta da oratorio, e si è fatto l’errore di non cercare con più convinzione il secondo gol per mettere k.o. l’avversario. Sapevamo che i tre punti erano importanti, ma forse ce li siamo tenuti troppo nello zaino e cominciava a diventare pesante”.

‘Ranieri? Migliore in campo’

“Il Pisa nella ripresa ha cambiato un po’ la partita nella ripresa con qualche sostituzione, non è che poi De Gea abbia dovuto fare parate, anzi la Fiorentina ha avuto le opportunità per raddoppiare. La squadra manca nella gestione della partita, ha paura. Il migliore in campo? Ranieri. È un altro giocatore, ha un’altra personalità, gli ha fatto bene stare fuori. Harrison molto utile tatticamente”.