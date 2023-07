Capasso e una trattativa che può portarlo in Serie C. Ecco la possibile destinazione

Dopo la buona stagione con la Fiorentina Primavera, con la quale ha vinto la Coppa Italia e ha raggiunto le finali dello Scudetto e della Coppa Italia, l’ala Ciro Capasso è in cerca di una destinazione dove poter mostrare le sue qualità. A quanto pare, il classe 2003 avrebbe trovato la giusta piazza.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, è in corso una trattativa per portare Capasso in prestito secco al Sorrento, neopromossa in Serie C. Dopo i continui tentativi della Recanatese, esplicitati dal direttore sportivo, la destinazione può cambiare.