Terracciano verso il Milan, pronto un biennale per il portiere della Fiorentina

Marco Sportiello ha gli accordi completi con l’Atalanta, afferma l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Adesso è atteso il via libera che non dovrebbe tardare, visto che il Milan sta definendo gli accordi con Pietro Terracciano, destinato a lasciare la Fiorentina per diventare il vice Maignan.

È probabile un contratto biennale per il portiere. I viola non chiederanno indennizzi, metteranno solo qualche bonus legato alle presenze, conclude Pedullà di Sportitalia.