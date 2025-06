E se la cosa più probabile fosse dover cercare un Kean più che un vice Kean?

Il mercato della Fiorentina deve ancora decollare. Del resto non c'è ancora un allenatore in casa viola, anche se il discorso fatto con Pioli è ormai in fase avanzata.

Prestiti

Pradė e Goretti, in chiave mercato, devono innanzitutto decidere sui tanti prestiti che rientrano al Viola Park.

Un vice Kean…o un Kean?

In attacco i viola hanno da mesi cercato un vice Kean. Anche se, scrive La Gazzetta dello Sport, la cosa più probabile è che debba cercare un Kean.

Come a dire che la permanenza del centravanti in viola è molto, molto in bilico.