Pistocchi: "Il reparto offensivo italiano è un disastro, si salva solo Kean con la Fiorentina. Nuovo CT? Nessuno fa miracoli"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha delucidato la situazione della Nazionale Italiana a Radio Bruno Toscana: “Al peggio non c'è mai fine. Il sistema andrebbe rifondato completamente, a partire dalla formazione, oggi siamo in una situazione paradossale. Il livello poi è sceso tantissimo, ci sono pochissimi giocatori italiani di qualità. Il reparto offensivo è un disastro: si salva la Fiorentina con Kean, per il resto siamo stati costretti a considerare italiano Retegui… La situazione è assolutamente deficitaria”.

Sul nuovo CT: “Dobbiamo renderci conto della situazione, nessuno fa miracoli. Non esiste un deus ex machina che risolve tutto da solo. Non c'è perché non ci sono le basi, manca la formazione, mancano i campioni italiani. Il Kean di quella ventina di partite con la Fiorentina rimane lì, può essere un giocatore di assoluto livello, come Tonali al top della condizione o Donnarumma. Forse Bastoni. Ma per il resto… E comunque siamo a contarne pochi”.