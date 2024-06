Corriere Fiorentino: Le tre priorità della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere Fiorentino leggiamo questo titolo: "I lavori al Franchi in Tribunale". Sottotitolo: "Danni economici dalla capienza ridotta: la Fiorentina deposita il ricorso per chiedere lo stop".

Pagina 5

Viene dedicata a: "Franchi, la Fiorentina in Tribunale Ecco il ricorso per fermare i lavori". Sottotitolo: "Il club viola contesta i danni economici derivanti dalla convenzione firmata ad aprile".

Pagina 8

Qui troviamo le vicende del mercato: "Le tre priorità viola". Ovvero: "L'estate della Fiorentina sta entrando nel vivo: oltre al centravanti, il ds Pradè cerca due centrocampisti centrali. La pista Lucca e quella che porta a Brescianini e Benavidez".