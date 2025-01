Biraghi verso un clamoroso ritorno all'Inter? La lotta a due per una maglia nerazzurra

Per un esterno che saluta, c'è un esterno che arriva in casa Inter. Perché ne parliamo? Perché l'esterno che potrebbe arrivare a Milano è nientemeno che Cristiano Biraghi.

Il club nerazzurro sta per dare via in prestito Tajon Buchanan al Villarreal e per sostituirlo, scrive La Gazzetta dello Sport, l'idea non è quella di fare un investimento, ma di affidarsi a un giocatore esclusivamente in prestito. Due i nomi in ballo: Zalewski della Roma o Biraghi della Fiorentina. Per quest'ultimo si tratterebbe di un ritorno: è l'ultima idea, una pista da tenere in considerazione.

Il primo è il preferito di Inzaghi e della società, perché può essere impiegato in fondo come era lo stesso Buchanan - su entrambe le fasce. Ma non è un'operazione semplicissima; ecco dunque splegato il perché del sondaggio nelle ultime ore per Biraghi.

La decisione verrà presa dopo la gara di stasera con il Monaco.