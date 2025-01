L'ex dirigente di Roma e Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, intervenuto su 1 Station Radio, ha espresso il proprio parere sulla possibilità che l'ex capitano viola, Cristiano Biraghi, possa trasferirsi al Napoli nelle prossime ore.

“Biraghi opportunità interessante”

"Potrebbe essere un’opportunità interessante per gli azzurri, perché parliano di un giocatore esperto, che conosce il campionato italiano e può dare la propria mano quando ci sarà bisogno di avere alternative per gestire meglio il ruolo. A maggior ragione se si tiene conto dell’infortunio di Olivera. Biraghi ha quelle caratteristiche tecniche che mancano al Napoli".

“Vi spiego la richiesta di venti milioni per Pongracic”

Negli scorsi giorni si era diffusa anche l'indiscrezione che Marin Pongracic potesse rientrare anche lui in ottica Napoli. Questo, a dire il vero, prima che venisse rilanciato da titolare contro la Lazio. “20 milioni per il cartellino del croato? Sì, la richiesta è alta, ma a gennaio è normale che i prezzi siano gonfiati, soprattutto per calciatori che possono essere strategici come lui. La Fiorentina sa che è difficile sostituire un giocatore del genere a stagione in corso e quindi prova a prendere il massimo da un'eventuale cessione”.