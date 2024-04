Campo di Marte di nuovo sotto assedio: da una parte la semifinale di Conference, dall'altra (a due passi) il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

Non sarà un giovedì facile per gli abitanti del Q2 fiorentino di Campo di Marte, che vedrà il quartiere interessato dai due grandi eventi. Uno lo conosciamo bene: la semifinale di Conference League tra Fiorentina e Club Brugge al Franchi con calcio d'inizio alle ore 21:00.

In contemporanea, al Mandela Forum, prenderà il via il primo concerto fiorentino dei Pinguini Tattici Nucleari, famosa band italiana che attualmente è in tour nei palazzetti di tutto lo stivale. Tre date: 2, 3 e 4 maggio. Tutte sold out.

In occasione di Fiorentina-Milan, quest'anno, la concomitanza era con un concerto di Renato Zero, sempre al Mandela. Serata complicata per il traffico e la mobilità. Non ci si aspetta niente di diverso per giovedì.