"Ma vi sembra normale recuperare Atalanta-Fiorentina a fine campionato? La finale di Coppa Italia doveva essere spostata"

Il giornalista Roberto Bernabai ha parlato a TMW Radio anche del possibile recupero di Atalanta-Fiorentina, gara rinviata dopo il malore avuto da Joe Barone, dopo la fine campionato. Queste le sue parole:

"A me non sembra normale che si recuperi a fine campionato Atalanta-Fiorentina. Si doveva spostare la finale di Coppa Italia, la regolarità del campionato deve essere una premura della Lega. Non doveva essere la Roma con la sua missiva (tardiva) a svegliare tutti".