Una mattinata di lavoro per Kean. Pongracic sprinta in campo: Che sia il momento del ritorno?

Il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, non è partito con la squadra per la trasferta di Genova. Però in queste ore non sta certo rimanendo con le mani in mano. Questa mattina si è allenato al Viola Park e si è sottoposto anche ad un trattamento per la caviglia (ancora la situazione non si è normalizzata dopo la distorsione subita a Lecce). Dovrebbe essere a disposizione per la gara contro il Torino di domenica prossima.

Kean non era da solo stamani, in particolare da segnalare la presenza di Marin Pongracic che fatto sia lavoro atletico che con la palla. Il croato sprinta in campo: che sia molto più vicino il momento del suo ritorno? Certo è che è fuori da diverse settimane e al momento del suo KO nessuno aveva prospettato tempi così lunghi di recupero.