Ma stavolta non si poteva fare altrimenti: Le condizioni di Kean

E' un'assenza pesante quella di Moise Kean per la Fiorentina, ma stavolta i viola non potevano fare altrimenti.

Caviglia dolorante

Il centravanti ha fatto gli straordinari con la Roma, è sceso in campo con una caviglia dolorante, eppure ha realizzato una doppietta ed è stato preziosissimo per la squadra.

Uno sforzo che ha richiesto un prezzo

Ma questo sforzo è costato anche un alto prezzo al giocatore. Per questo motivo non è partito per Genova: c'è bisogno di fargli recuperare le migliori condizioni fisiche in vista dei prossimi impegni.

Domenica in campo?

Per stasera dovrà pensarci chi c'è e sta bene fisicamente, come ad esempio, tanto per fare un nome non a caso, Christian Kouame. Kean dovrebbe rientrare al suo posto a partire da domenica, quando la caviglia sarà sicuramente in migliori condizioni.