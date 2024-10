Turno di riposo conservativo per Kean. L'attaccante non parte e resta a casa a curarsi

Brutte notizie in vista di Genoa-Fiorentina. Mister Palladino infatti non potrà contare su una pedina importante per la partita di domani, giovedì 31 ottobre.

Kean resta a casa

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, Moise Kean non è partito per la trasferta in Liguria. Il problema di Kean riguarda la caviglia infortunatasi contro il Lecce. L'attaccante italiano è rimasto a casa - secondo quanto riportato dal club gigliato - per curarsi al meglio e tornare bene dopo il completo recupero.

Chance per Kouame

Nella partita di domani delle 18.30 dunque, la Fiorentina dovrà fare a meno del punto di riferimento dell'attacco. Kouame si candida dunque a partire dal primo minuto contro il Grifone di Gilardino. L'attacco dovrebbe essere composto da Sottil, Beltran e appunto Kouame.