Due rossi cambiano le gare di Inter e Udinese: i nerazzurri vincono a Empoli, i friulani cadono in Laguna: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Empoli-Inter e Venezia-Udinese sono i due match che si sono giocati alle 18:30 in questo mercoledì pomeriggio di Serie A.

Inter bene a Empoli

Nell'incontro del Castellani, i nerazzurri sono passati in vantaggio dopo pochi minuti con Darmian, ma il VAR ha annullato la rete. Passata la mezz'ora invece Saba Goglichidze è stato espulso per rosso diretto a causa di un'entrata scomposta. Nel secondo tempo infatti l'Inter riesce a vincere e lo fa per 3-0: in rete Frattesi, che ne segna due, e il solito Lautaro Martinez.

L'Udinese cade in Laguna

Smette di sorprendere l'Udinese di Runjaic. La formazione friulana ha subito una sconfitta, questa volta sul campo del Venezia. Due reti sono arrivate nel primo tempo (Iker Bravo e Samardzic) per i bianconeri, mentre il solito Pohjanpalo ha accorciato per i lagunari. Nella ripresa, l'espulsione di Isaak Toure cambia tutto: prima Nicolussi Caviglia la pareggia e poi Pohjanpalo la vince, mettendo a segno un altro gol dal dischetto.

L'Udinese si ferma, la Fiorentina domani ne può approfittare

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Inter 21, Juventus 17, Fiorentina 16, Udinese 16, Atalanta 16, Lazio 16, Milan 14, Torino 14, Bologna 12*, Empoli 11, Roma 10, Verona 9, Cagliari 9, Como 9, Lecce 8, Venezia 8, Parma 8, Monza 8, Genoa 6.

*= una partita in meno.