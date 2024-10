Il portiere ex Fiorentina, nonché grande tifoso viola, Emiliano Viviano è intervenuto a Italia 7 per parlare della squadra: “La Fiorentina ha preso un allenatore che sa cosa significa giocare a calcio. Ma credo, soprattutto, che alla base ci sia un'ottima società. Ha lavorato benissimo e ha costruito una squadra forte, con tantissime alternative”.

“Critiche per Kean e De Gea? Malafede o non ci capiscono una s**a”

Su Kean: “Se qualcuno realmente pensa che l'affare sia stato un 'favore di bilancio alla Juventus' significa o che è in malafede o che non capisce una s**a di calcio. Ma anche per chi pensa che De Gea 'sia un pensionato'. Possono fare bene oppure no, ma le qualità e il potenziale non si discutono. Molti dei nuovi, poi, sono arrivati alla fine quindi bisognava necessariamente dare del tempo all'allenatore”.

“Champions? Squadre più attrezzate. Ma la Fiorentina lotterà”

Sugli obiettivi: “Di base non credo che la Champions League sia alla portata. Se le squadre più accreditate fanno il loro dovere, diventa un esercizio di pensiero difficile. Comunque non c'è niente di scontato. Nell'arco di una stagione può succedere di tutto, sono tanti i fattori che possono influenzare l'andamento. Voglio essere realista, anche per non mettere eccessiva pressione, ci sono squadre più avvantaggiate... ma la Fiorentina se la lotterà fino all'ultimo”.