Prandelli: "La Fiorentina ha recuperato spirito e sarà protagonista. Complimenti a Palladino. Le italiane in Europa..."

L'allenatore ex Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto a Radio Marte per parlare dell'andamento dell'attuale campionato di Serie A. Il tecnico ha speso parole anche per la squadra viola: “Chi farà da outsider? La Fiorentina ha finalmente recuperato spirito, sarà una protagonista del campionato. Complimenti a Palladino per il lavoro. Anche la Lazio di Baroni è insidiosa, ha sorpreso un po' tutti”.

“In Europa le italiane soffrono un po' perché…”

E aggiunge: “In questo campionato ci sono tante squadre di qualità. In Europa, però, soffriamo un po' perché dobbiamo lavorare maggiormente sull'intensità, come movimento. Scudetto? Ancora è presto per dire se potrà vincerlo, ma il Napoli ha gettato la maschera. Lotterà sicuramente per quel traguardo”.