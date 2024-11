Contro il Verona Inzaghi esclude Lautaro dall'undici titolare: i motivi della sua esclusione. E contro la Fiorentina..

Tra pochi minuti allo stadio Bentegodi di Verona andrà in scena la sfida di campionato tra l’Hellas di Zanetti e l’Inter di Inzaghi. E a gelare il sangue del popolo nerazzurro ci ha pensato il loro allenatore al momento delle formazioni ufficiali: contro ogni aspettativa Lautaro Martinez non sarà della partita.

I motivi dell'esclusione dell'argentino

Secondo quanto riportato da SkySport nei momenti precedenti al fischio d’inizio della partita il capitano dell’Inter è stato costretto a rinunciare a scendere in campo per motivi fisici: il giocatore è stato fermato da un attacco febbrile che lo ha costretto a restare escluso e quindi a tornare a direttamente a Milan. Al suo posto, accanto a Thuram, ci sarà Correa.

La sfida contro la Fiorentina di Palladino non è in dubbio

Secondo quanto riportato dall’emittente il giocatore non avrebbe quindi nessun problema fisico particolare, e per questo motivo la trasferta di Firenze delle settimana prossima per lui non dovrebbe essere in discussione. L’obiettivo dell’argentino è essere in campo già in Champions contro il Lipsia.