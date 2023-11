De La Fuente: "Con la Roma è la gara più difficile della stagione. Speravamo di essere adesso tra le prime…”

Poco fa l’allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente, alla vigilia della delicata trasferta contro la capolista Roma, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club gigliato. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Si tratta sicuramente della partita più difficile. Non che le altre non lo siano state, ma la Roma è Campione d'Italia e viene da otto vittorie consecutive e da una vittoria in Champions League. Anche noi veniamo da un buon periodo, quindi anche se si tratta della gara più difficile forse arriva nel nostro momento migliore. Contro queste squadre bisogna andare oltre. Io cerco sempre di mettere l'undici migliore, con le caratteristiche che possono far male alla squadra avversaria. Con la Roma non c'è un modo unico di giocare, dobbiamo essere bravi sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Noi speravamo fortemente di arrivare a questa fase del campionato tra le prime tre. In ogni caso mancano ancora tanti punti da qui alla fine del campionato. Alla fine della stagione vedremo dove saremo, in questo momento stiamo proponendo cose interessanti. Nella partita con le giallorosse, come ho già detto, servirà fare qualcosa in più"