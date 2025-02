Problemi in vista per Palladino: l'infermeria della Fiorentina non si svuota in vista di Verona

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sugli infortunati in casa Fiorentina.

Oltre a Gudmunsson anche Colpani è uscito malconcio dalla partita contro il Como. Per l'esterno ex Monza il ritorno dall'infortunio (trauma contusivo al collo del piede) potrebbe avverarsi dopo la sosta nazionali, cioè per la sfida contro l'Atalanta del 30 marzo.

Anche Adli, ormai ai box da due settimane, non sarà della partita contro l'Hellas Verona. Il centrocampista, secondo La Gazzetta, dovrebbe rientrare contro il Lecce o addirittura nella partita successiva, ovvero l'andata degli ottavi di Conference League.