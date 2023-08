Da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce. Italiano sceglie Christensen per la porta, mentre in difesa c'è anche l'esordio di Parisi. Al centro Milenkovic e Quarta, con Dodo a destra. In mediana dal 1' ci sono Arthur e Duncan, mentre sulla trequarti Nico Gonzalez, Bonaventura e Sottil. Davanti c'è Beltran.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Dodo, Quarta, Milenkovic, Parisi, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Beltran.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Rafia, Banda; Strefezza.