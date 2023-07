"Questa Fiorentina ha sicuramente bisogno di una punta. Parisi ottimo, ma dovrà crescere in fretta: il capitano occupa già il suo posto"

A Lady Radio l’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha commentato le possibili mosse di mercato della squadra di Italiano:

“Ci vuole una punta a questa Fiorentina, ma dev’essere compatibile con i prezzi. Al massimo ci spenderei una trentina di milioni. Se dovessi scegliere tra Nzola, Dia e Zapata sceglierei quest’ultimo, nonostante sia più in là con gli anni e venga da problematiche fisiche".

E ancora: “Parisi è un ottimo giocatore. Deve però crescere, e farlo velocemente, perché in quel ruolo a Firenze c’è già Biraghi, che è il capitano, quindi non è scontato togliergli il posto. In prospettiva è un ottimo innesto, ma per l’immediato Parisi dovrà essere bravo a bruciare la concorrenza”.