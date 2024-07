Involontariamente, la Fiorentina ha accompagnato l'Atalanta nel completamento del Gewiss Stadium, ristrutturato in più anni sulle orme dell'Atleti Azzurri d'Italia (esattamente come si vorrebbe fare col Franchi). Fin dalla trasferta di Parma datata 2019, perché i bergamaschi dovettero già salutare l'impianto prima della nuova Curva, al 'settorino' ospiti dell'ultima stagione dove i tifosi viola sono stati per l'ultima volta.

La Fiorentina prima nel nuovo Gewiss

Ebbene, la Fiorentina sarà la prima a giocare nel nuovo Gewiss Stadium del tutto completato. Un processo di costruzione dello stadio che comunque non ha impedito all'Atalanta di progredire nei suoi risultati sportivi, culminati col trionfo in Europa League.