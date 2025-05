A Sky le parole del tecnico della Roma, Claudio Ranieri dopo aver battuto la Fiorentina:

"La Fiorentina è una grande squadra, con giocatori che hanno tecnica che ti mette in difficoltà, volevamo pressarli alti e non ci siamo riusciti. Poi ho deciso di aspettarli altrimenti non avremmo cavato un ragno dal buco. E’ stato importante fare gol a fine primo tempo così da poter gestire al meglio nella ripresa le risorse dei miei. Siamo stati belli, decisi, determinati, abbiamo sofferto ma mai mollato e queste sono le partite che mi piacciono.

Io ho avuto la fortuna di prendere questa squadra nel momento in cui avevano bisogno di una scialuppa, di un salvagente, per cui mi hanno ascoltato. Loro sono stati bravi a impegnarsi e non mollare, i miei collaboratori mi dicono che è uno spettacolo vederli allenare tutta la settimana. Questo mi fa enormemente piacere.

Vittorie per 1-0? Il calcio è bello proprio perché ci sono più idee, ci sono allenatori che la pensano in maniera diversa e tutto questo rende spettacolare il calcio. Bisogna sapere come poter mettere in difficoltà la squadra avversaria. Noi abbiamo dato qualche chance a Kean, che è un grandissimo attaccante, ma poi siamo stati bravi a difendere".