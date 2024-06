La Fiorentina ci riprova per Lopez? Il Sassuolo dice no al maxi sconto sul riscatto

La Fiorentina ha deciso di non riscattare Maxime Lopez, centrocampista arrivato in prestito dal Sassuolo. Il riscatto era fissato a 9 milioni, troppo per quanto ha fatto vedere il giocatore nella sua stagione in viola.

Secondo quanto riporta SassuoloNews.net, però, la società viola avrebbe chiesto alla società neroverde un maxisconto sul riscatto, che al momento non è stato accettato. La Fiorentina ci riproverà per lui?