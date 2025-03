Il Bologna di Italiano schianta la Lazio con un pokerissimo e la supera prendendosi il quarto posto in classifica. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nella gara di Serie A delle ore 15 di oggi il Bologna vince per 5-0 in casa contro la Lazio.

La cronaca della gara

Nel primo tempo apre le danze per i felsinei Odggard al 16, e nella ripresa segnano in due minuti tra il 48' e il 49' prima Orsolini e poi Ndoye. I bianconcelesti non reagiscono e incassano il quarto gol al 74' da Castro, e poi il quinto di testa da Fabbian all'84, con i padroni di casa che completano così il loro trionfo incitati dal pubblico che ha intonato anche cori per l'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ora alla guida dei rossoblù.



Come cambia la classifica

Con questa vittoria il Bologna sorpassa la Lazio e va al quarto posto a 53, lasciando Marco Baroni e i suoi a quota 51.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 61, Napoli 61, Atalanta 58, Juventus 52, Bologna 53, Lazio 51, Milan 47, Roma 46, Fiorentina 45, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 29, Verona 29, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 25, Empoli 22, Venezia 20, Monza 15.