Fagioli: "Con Grosso non eravamo legati in campo, anche per colpa nostra. Vanoli è arrivato carico a pallettoni, ha dato due-tre mazzate"

Protagonista assoluto Nicolò Fagioli a Venezia nel 4-2 della Fiorentina in laguna e a Dazn il centrocampista ha parlato così:

"Sono tre punti pesantissimi per noi per il momento che abbiamo passato, abbiamo giocato bene anche nel primo tempo e abbiamo reagito benissimo, poi nel secondo siamo stati compatti e bravi a segnarne altri due.

Il ritorno di Vanoli? E' arrivato carico a pallettoni, ha cominciato a dare 2-3 mazzate in riunione il primo giorno perché non stavamo facendo bene ed è anche colpa nostra. La squadra era slegata e non ci aiutavamo in campo, ci siamo dati una mano tutti e questo era quello che voleva il mister. Chi c'è deve dare tutto, per i tifosi e la società che ci mette il Viola Park a disposizione per lavorare tutti i giorni.

Cosa non andava con Grosso? Mi metti un po' in difficoltà, a volte ci sono situazioni da cui è difficile uscire. A Roma siamo partiti male, poi le due partite in casa ci hanno dimostrato che non eravamo legati tra di noi. Puoi avere tutto il talento che vuoi ma senza unità in campo non si vincono le partite in Serie A".