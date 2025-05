E senza Europa che ne sarà di Fagioli? La Fiorentina vacilla sulla tenuta emotiva del ragazzo. Ecco il punto della situazione

Il centrocampista viola Nicolò Fagioli si è reso protagonista di una seconda parte di stagione in maglia viola nella quale ha alternato prestazioni da stropicciarsi gli occhi ad altre in cui sembrava un fantasma passeggiare per il campo.

Ritorno a Torino?

Nonostante l'incostanza di rendimento i segnali che provenivano dalla dirigenza viola facevano pensare che l'opzione di riscatto (che diventa obbligo con la qualificazione, difficile, della Fiorentina in una competizione Uefa) fosse una mera formalità. Oggi però il quotidiano sportivo torinese Tuttosport rivela la possibilità che il centrocampista azzurro torni in bianconero al termine dell'attuale stagione, in tempo addirittura per giocare il mondiale per club con la squadra di Tudor.

I dubbi dei viola

Le perplessità della dirigenza gigliata non riguardano le indiscusse qualità tecniche di Fagioli, ma la sua “resistenza” emotiva che non è sembrata capace di mantenere concentrazione e di saper resistere alle pressioni. Opinioni. Tali, comunque, da indurre la Fiorentina a risparmiare i 16 milioni necessari all’acquisto definitivo dopo averne versati 2,5 per il prestito oneroso.