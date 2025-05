Fagioli, quelle turbolenze che non hanno intaccato la fiducia della Fiorentina. E se arrivasse la Conference...

Nicolò Fagioli è l'uomo di qualità per il quale la Fiorentina dovrebbe versare 13,5 milioni di euro per il riscatto alla Juventus.

Turbolenze

Nelle prime partite giocate a Firenze ha fatto la differenza, poi ha però avuto una flessione, forse dovuta alle ‘turbolenze’ del caso scommesse. Flessione che, scrive La Gazzetta dello Sport, tuttavia non sembra aver intaccato la fiducia della società nei suoi confronti.

E se arrivasse la Conference…

Se la Fiorentina riuscisse ad ottenere la qualificazione alla Conference League all'ultimo tuffo, in realtà, scatterebbe l'obbligo, in caso contrario il club ha tempo fino al 30 giugno per decidere il da farsi.