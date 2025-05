Nel verbale dello scorso aprile di Nicolò Fagioli, pubblicato in queste ore, emergono novità sul caso scommesse che ha coinvolto il centrocampista della Fiorentina. “Ricordo che anche Vlahovic - si legge - che era un mio caro amico, quando giocavo nella Juventus aveva provveduto a versare un importo di 100mila euro per coprire i miei debiti senza acquistare alcun bene”.

"Ho chiesto a Gatti, Dragusin e altri - si legge nelle carte - io dicevo a loro di fare un bonifico per me a Elysium (la gioielleria attraverso cui i pm sospettano avvenissero compravendite fittizie di orologi di lusso, ndr) e gli dicevo che ci avrebbero guadagnato una parte, che poi mettevo io e dopo qualche mese gli restituivo i soldi prestati”.

Fagioli ha chiarito ai pm anche l’ammontare del debito residuo: “Avevo un residuo di ulteriori 400 o 500mila euro circa nel momento in cui sono stato convocato a Torino per gli interrogatori e da quel momento nessuno più mi ha sollecitato il pagamento. Non ero io ad adescare i giocatori ma erano gli altri calciatori che mi chiedevano di giocare e io passavo il contatto di De Giacomo”.