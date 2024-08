"Always with you": in Maratona compare uno striscione di tifosi del Manchester United dedicato a De Gea - FOTO

Fiorentina-Venezia non è stata la più piacevole delle partite, per i tifosi viola. Il terzo pareggio consecutivo è lontano dall'essere esaltante e dallo scaldare l'inizio di stagione. Ieri, durante la gara, è comparso un dettaglio in Maratona dedicato al nuovo portiere della Fiorentina David De Gea.

“Always with you”

Alcuni tifosi del Manchester United, presenti ieri al ‘Franchi’, hanno affisso uno striscione con la scritta “Always with you”, dedicato a De Gea e con la sigla MUFC del club inglese. Un segno del fatto che lo spagnolo, dalle parti di Manchester, non è mai stato dimenticato.

Ecco lo striscione: