FOTO - Un silenzio stampa tutto particolare per Dzeko. L'attaccante viola pensa all'Inter sui social a pochi minuti dalla Cremonese

Un silenzio stampa tutto particolare quello adottato da Edin Dzeko, con l'attaccante della Fiorentina che due ore fa ha repostato sulla propria pagina Instagram, nelle stories, un video pubblicato dal profilo ufficiale dell'Inter.
Un video… Strano
Nella clip un suo gol a San Siro contro il Bologna. Una cosa abbastanza normale, se non fosse per il silenzio stampa imposto dalla Fiorentina, l'imminenza di una partita fondamentale contro la Cremonese e la squadra viola ultimissima in classifica in un ambiente incandescente.
Addio in vista?
Segnale ulteriore che l'avventura del bosniaco a Firenze sembra essere agli sgoccioli. Il mercato di gennaio potrebbe essere il momento del suo addio.
