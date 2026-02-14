Martinelli abbassa la saracinesca: altra porta inviolata per il portiere della Fiorentina e la Samp vince
La Sampdoria oggi ha sconfitto 1-0 il Padova a Marassi, ottenendo 3 punti pesantissimi in chiave salvezza
Martinelli titolare
Ancora titolare tra i pali blucerchiati il portiere classe 2006 della Fiorentina Tommaso Martinelli, che ha mantenuto ancora la porta inviolata. Si tratta della terza gara su cinque giocate in maglia Sampdoria senza subire gol per il giocatore viola.
Tutta esperienza
Un rendimento eccellente dall’approdo in Serie B in prestito per il calciatore fiorentino e prodotto del vivaio gigliato, che sta ottenendo continuità avendo modo di mettersi in mostra in una piazza storica e con addosso una maglia pesante.
💬 Commenti