Amerini: "Arthur profilo giusto per la Fiorentina, porterebbe anche esperienza da grandi palcoscenici. Amrabat? Troppi soldi"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Amerini è intervenuto a Radio Sportiva per commentare la trattativa del club viola per Arthur Melo della Juventus: “In realtà è un ottimo nome, può essere il profilo giusto per la Viola. Porterebbe ciò che manca a questo club, ovvero l'esperienza in grandi palcoscenici: viene da realtà importanti. Poi, se il giocatore (come lui stesso dice) sta ancora bene, è davvero ottimo”.

Su Amrabat: “Credo che lo stallo sia incentrato sui soldi richiesti. Il marocchino è un buonissimo giocatore, ma quella cifra può accontentarla una squadra di Premier, altrimenti la vedo molto dura”.