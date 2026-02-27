Una Fiorentina intollerabile, da corte marziale. Dodô un errore continuo, Comuzzo in eterna difficoltà. Vanoli, non funziona nulla
Svagata, approssimativa, superficiale, distratta, deconcentrata. La prestazione della Fiorentina è stata oltre il limite del tollerabile. Squadra composta da giocatori che non hanno il fuoco dentro necessario per la lotta salvezza e non hanno la sagacia tattica e la maturità mentale per amministrare il vantaggio, perfino quando è colossale come oggi.
La partita
Dilapidare un 3 a 0 ottenuto in trasferta, contro una squadra di onesti lavoratori del pallone, non contro il Liverpool o il Barcellona, è da corte marziale del calcio. Colpevoli tutti, a cominciare da Vanoli, allenator incapace di allenare la testa dei giocatori e inutilmente tarantolato in panchina.
I voti
Comuzzo – 4,5 – Sfortunato, devia nella propria porta un tiro non micidiale. Si fa ammonire dopo pochi minuti. Spesso in difficoltà con Pululu.
Dodo – 2 – Il contrario di Fabbian. La sua presenza è costante i suoi errori ancora di più.
Vanoli – 4 – Dodo ala non funziona. La catena di destra Dodo-Fortini non funziona. Ndour regista non funziona. Soprattutto l’atteggiamento della squadra per tutta la partita non funziona.
