Il pareggio di ieri tra Fiorentina e Celje ha emanato il verdetto: Viola in semifinale di Conference League. Finisce qui dunque il percorso degli sloveni, con anche qualche screzio finale tra il tecnico Albert Riera e Palladino (leggi QUI). Proprio lo spagnolo ha voluto dedicare due parole al cammino della sua squadra in Conference, su Instagram: “La mia promessa a inizio stagione è stata portare il Celje su una mappa europea e ci siamo tolti più di 20 notti, più di quante ne abbia mai fatte il club in tutta la sua storia”.

“Dedicato a tutta la Slovenia. Coraggio e identità i nostri valori”

E aggiunge: “Abbiamo rappresentato la Slovenia nel miglior modo possibile, portandola tra le migliori otto di una competizione. I nostri valori sono coraggio, identità e consapevolezza. Anche se è un piccolo paese, nello sport nessuno deve sentirsi inferiore. Che sia il pretesto per riprovarci, lo dedico a tutta la Slovenia”.

“Se i numeri potessero parlare…”

Nelle storie di Instagram, per altro, Riera ha condiviso le statistiche del secondo tempo di Fiorentina-Celje, scrivendo: “Se i numeri potessero parlare… Che secondo tempo!”.