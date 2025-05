Galloppa: "Siamo stati bravi a battere la Roma tre volte in stagione. Scene pietose nel dopo gara, ho tenuto fuori la squadra per evitare problemi"

Il tecnico della Fiorentina primavera Daniele Galloppa si è espresso così ai microfoni di Sportitalia nel post di Roma-Fiorentina 1-2: "Siamo stati bravissimi nell'approccio del secondo tempo. L'ultimo quarto d'ora abbiamo sofferto ma faccio i complimenti ai ragazzi. Adesso ci manca l'ultimo passaggio ma vogliamo scrivere la storia della Fiorentina".

Cosa è successo nel post partita?

"Io ho tenuto la squadra fuori per evitare problemi. Non voglio che i ragazzi rischino qualcosa per la finale. Penso sia stata una cosa più tra dirigenti. E' stata una scena pietosa e spero che torni tutto tranquillo. Guarderemo Sassuolo-Inter? Saremo obbligati a guardarla. Vedremo chi verrà in finale. Sono entrambe squadre forti".



"La Roma è arrivata prima per distacco. Siamo stati bravi a batterli tre volte. Aspettiamo in finale una squadra tra Inter e Sassuolo che abbiamo avuto difficoltà sempre a battere".