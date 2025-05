L'attaccante della Fiorentina Tommaso Rubino ha parlato a Sportitalia nel post partita della semifinale Scudetto con la Roma.

"La Roma era prima in classifica e ci ha messo in difficoltà, poi siamo usciti e abbiamo fatto vedere le nostre qualità".

"Quando è finita sono entrato subito in campo ad esultare non so poi se qualcuno ha litigato ma può capitare". Un aggettivo per questa Fiorentina? Bellissima".