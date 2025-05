Leonardelli: "Abbiamo sofferto ma siamo un gruppo fantastico e grazie a questo abbiamo conquistato la finale"

Il portiere della Fiorentina Primavera Pietro Leonardelli si è espresso così a Sportitalia nel post partita di Roma-Fiorentina dopo la conquista della finale Scudetto: "Abbiamo giocato bene. Abbiamo sofferto ma siamo un gruppo fantastico e questa è stata ed è la nostra forza. È quello che ci ha portato in finale".



"Guarderemo la partita ma come in campionato ci concentreremo su noi stessi e poi penseremo alla finale".