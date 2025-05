Leonardelli superlativo, Rubino e Harder tirano fuori dal cilindro due conigli magici. Le pagelle di Roma-Fiorentina Primavera

La Fiorentina di Galloppa supera anche l'ostacolo Roma, che aveva vinto la Regular Season, e approda - grazie ad uno splendido 2-1 - alla finale Scudetto del Campionato Primavera 1. A seguire le pagelle con i voti più alti per gli autori delle due bellissime reti:

Leonardelli 7: risponde presente al 10' su un tiro strozzato della Roma mentre cinque minuti più tardi è sicuro in presa alta, ma sul bellissimo tiro a giro di Graziani non può farci nulla. Al 70' la sua prima parata degna di nota: col piede si allunga e chiude lo specchio ad una conclusione altrimenti letale. Cinque minuti più tardi è superlativo su Mannini, allungandosi e deviando in corner un tiro spedito all'angolino basso.

Kouadio 6.5: l'assedio dei giallorossi è un serio pericolo e il “braccetto” di destra non regge il colpo nella prima mezz'ora. Nella ripresa, come il resto dei suoi compagni, acquisisce coraggio tanto da far letteralmente infiammare il pubblico con un'entrata in scivolata a gambe unite per spezzare una ripartenza. Non si vergogna a farsi ammonire per fermare un'azione lanciata dei giallorossi allo scoccare dei minuti di recupero.

Baroncelli 6,5: c'è un bel da fare per la colonna della retroguardia di Galloppa nella prima frazione, mentre nella ripresa si sgancia di più fino a colpire di testa e trovare la risposta del portiere di Falsini.

Romani 6,5: il centrale viola prende in carico calci di punizione e corner, non sempre è preciso, ma al 52' impegna De Marzi calciando dai 25 metri. Ha personalità da vendere e la mette in mostra anche in fase di impostazione dal basso.

Trapani 6: non viene cercato spesso dai compagni e forse l'emozione gli gioca qualche scherzo.

Keita 6: tutte le strade portano al numero 16, faro della manovra gigliata. Non sempre è puntuale, ma non lesina nel secondo tempo quando c'è da proteggere il vantaggio.

Harder 8: il capitano viola perde tanti palloni nella prima mezz'ora, ma il suo cross viene raccolto a meraviglia da Rubino in occasione dell'uno a uno. Al 68' una sua perla dal limite dell'area non lascia scampo a De Marzi: un destro a giro dopo essersi liberato di un paio di avversari che finisce dritto al sette. Standing ovation al momento della sua uscita dal campo, per fare spazio a Deli, che entra negli ultimi dieci minuti di gioco.

Gudelevicius 6: chiude e rammenda, quando c'è da entrare in tackle non ci pensa due volte, è sempre sul pezzo, una garanzia anche se sbaglia qualcosa tecnicamente. Ievoli entra al suo posto passata l'ora di gioco

Scuderi 5.5: un po' disattento nella prima frazione, non riesce a trovare lo sfogo giusto. Galloppa lo toglie per Balbo, che entra subito in partita con lo spirito giusto.

Rubino 7.5: gara complicata per una seconda punta di inserimento come lui, la gabbia dei centrali romanisti funziona e lo intrappola. Ma alla sua primissima occasione, non ha pietà: buca la Roma e trova il pari. La rete gli dà fiducia e nella ripresa mostra subito un piglio diverso, sfidando gli avversari senza paura. Braschi - per gli ultimi minuti di gara - aiuta la squadra a tenere su il possesso.

Tarantino 6,5: è la boa, il punto di riferimento dell'attacco di Galloppa. Raccoglie palla spalle alla porta, la smista bene per i centrocampisti e quando gli capita la sfera sulla testa (al 38') manca di poco il palo di De Marzi. Caprini gli subentra a mezz'ora dal termine e parte velocissimo sulla fascia sinistra appena in campo. Nel finale di gara spreca e si fa rimontare, ma va bene così.