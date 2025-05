La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa conferma in blocco la fiducia all'undici visto con la Juventus. E Braschi...

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha fatto le proprie scelte per la gara contro la Roma delle 20:30. L'undici iniziale della Fiorentina Primavera sarà identico a quello visto dal primo minuti contro la Juventus.

Conferme in blocco per Galloppa

Leonardelli in porta, terzetto difensivo composto da Kouadio, Baroncelli e Romani. Sulle fasce Trapani a destra e Scuderi a sinistra, in mezzo al campo Harder, Keita e Gudelevicius. Rubino e Tarantino in attacco: Braschi torna a disposizione ma partirà dalla panchina. Non a disposizione Mazzeo e Angiolini, presenti invece per la sfida con la Juventus di venerdì scorso.

La formazione della Fiorentina

FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Trapani, Keita, Harder, Gudelevicius, Scuderi; Rubino, Tarantino.