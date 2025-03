Il lituano Armandas Kučys si sia gravemente infortunato al ginocchio e la stagione è già finita per il capocannoniere del Celje. Kucys, autore di 18 reti stagionali delle quali 6 in Conference League e calciatore più quotato del club sloveno, non giocherà quindi il doppio confronto con la Fiorentina, valido per i quarti di finale del torneo.

Bruttissimo infortunio per la punta lituana

Gli esami effettuati ieri pomeriggio hanno evidenziato danni al legamento crociato anteriore e al legamento collaterale mediale. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio. L'attaccante classe 2003 sarà assente dal calcio giocato per un periodo compreso tra i nove e i dodici mesi, ha annunciato il club.

Le parole di Riera al proprio attaccante

L'allenatore dei campioni sloveni, Albert Riera, ha reagito prontamente, rivolgendosi al suo protetto con parole ben scelte."La cosa peggiore per un calciatore è un infortunio che ti impedisce di scendere in campo, sul campo dove ti senti come un pesce nell'acqua", ha scritto il tecnico spagnolo su Instagram.Ma non perderemo tempo con i rimpianti. Hai il mio pieno sostegno e il mio affetto per tornare ancora più forte. "Supererai questa sfida, e addirittura la distruggerai, grande uomo", ha detto Riera a Kucys su Instagram.