L'euforia in casa Celje per la storica partita con la Fiorentina: lo speciale pacchetto creato dal club sloveno. I dettagli

Il Celje Football Club sta scrivendo la storia del calcio sloveno, prima con la qualificazione alla fase a gironi e poi ai quarti di finale della UEFA Conference League, così come la storica partita contro la Fiorentina. Traguardi che il club sloveno non dimenticherà mai.

Tutto esaurito, ma non solo…

Lo stadio Celje Z'dežele sarà esaurito il prossimo 10 aprile 2025, poiché i biglietti finora disponibili sono andati esauriti in un tempo record: in meno di 24 ore. Ma non è finita qui: il Celje ha scelto di sfruttare il momento di euforia preparando un'opportunità esclusiva per farti partecipare ai futuri successi europei e alle vittorie nazionali!

Offerta esclusiva per l'abbonamento 2025/26

Per tutti i tifosi e sostenitori fedeli dell'NK Celje, è stato creato un pacchetto speciale di abbonamento per la stagione 2025/26, che include:

Abbonamento stagionale per le partite casalinghe della stagione 2025/26 (Telemach First League, Union Brewery Cup, tutte le qualificazioni europee inclusa la partita dei play-off) Un biglietto per la storica partita casalinga contro la Fiorentina nei quarti di finale della UEFA Conference League Maglia arancione da trasferta della NIKE , indossata per raggiungere gli storici quarti di finale della UEFA Conference League

Il prezzo del pacchetto è di 150 EUR , per i bambini 75 EUR . Gli attuali abbonati e i membri Fan Membership riceveranno uno sconto aggiuntivo del 10% .